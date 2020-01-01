حماس تطالب فتح بموقف واضح بشأن الانتخابات الشاملة

غزة / سما /

طالبت حركة حماس، اليوم الأربعاء، حركة فتح، بموقف واضح من الطرح الفصائلي الذي عُرض أمس خلال اللقاء الوطني بضرورة إجراء انتخابات شاملة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح مقتضب، إن على فتح أن توقف تهربها من هذا الاستحقاق الوطني، مؤكدًا على حق الشعب الفلسطيني في أن يختار من يمثله عبر صناديق الاقتراع.

وكانت الفصائل الفلسطينية عدا فتح، وبعض فصائل منظمة التحرير، قد أجمعت أمس خلال لقاء وطني على ضرورة إنهاء الانقسام وانجاز المصالحة والتوافق على انتخابات وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة.