كهرباء غزة تُوجه نداءً عاجلاً للمستفيدين من خدمة عداد "مسبق الدفع"

غزة / سما/

وجهت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، نداءً إلى المواطنين المستفيدين من خدمة عداد كهرباء مسبق الدفع.



وقالت الشركة: "نظراً للظروف الاستثنائية التي قد تطرأ في أي وقت، مثل قرار إغلاق محتمل أو منخفضات جوية طارئة، تمنع التحرك، وتعيق عملية الانتقال من مكان لآخرن فإننا ندعوكم لاتخاذ الحيطة والتدابير اللازمة، والقيام بشحن عداد الكهرباء الخاص بكم بكمية كهرباء ورصيد شحن يكفي لمدة زمنية مناسبة، وذلك تحسباً من نفاذ رصيد شحن العداد خلال تلك الفترات الطارئة، وحفاظاً على سلامتكم وسلامة عائلاتكم".



وأشارت الشركة، إلى أنها تعمل على مدار الساعة، وفي مختلف الظروف، بما فيها حالات الطورائ والإغلاق لخدمة المواطنين، مطالبة إياهم بعدم التردد في الاتصال، فلا تترددوا بالاتصال أو طلب الخدمة عبر منافذ الشركة الرسمية، ومواقعها الإلكترونية، وعبر رقم الطوارئ الخاص بمركز الاستعلامات 133.



