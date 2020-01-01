نتنياهو خلال لقائه الزياني : سنوقع مزيد من اتفاقيات السلام قريبًا

القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل وقعت على عدد من اتفاقيات السلام وهناك المزيد منها سيوقع قريبًا.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، الذي وصل إلى إسرائيل أمس في زيارة عمل تستمر عدة أيام، حيث رحب به نتنياهو قائلًا "بروح السلام والازدهار والتعاون والصداقة أهنئكم وأرحب بكم - أهلا بكم".

ووصف نتنياهو هذه الأيام بأنها "رائعة"، قائلًا "هذا هو اليوم الذي نحقق فيه السلام بفضل القرار الشجاع الذي اتخذه الملك حمد".

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بوزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، قائلًا له "يجب أن أقول إن لديك بعض المجالات المهمة، وأنت ناجح جدًا فيها".

وأضاف، "لقد وقعنا على عدد من الاتفاقيات، وهناك المزيد منها قريبًا، لكن الأهم من ذلك هو فهم أن هذا سلام حقيقي بين شعبينا، سلام سيحقق فوائد اقتصادية لم يكن من الممكن تصورها قبل بضعة أشهر فقط، لكنها تتشكل الآن".

وتابع، "سوف نوسع دائرة السلام ليس فقط لشعبنا، ولكن لجميع دول الشرق الأوسط وربما خارجها".

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريق "السلام" التابع له الذي وصفه بأنه "رائع" و "موهوب"، وأنه يستحق الثناء لتحقيق اتفاق السلام هذا.

وتطرق نتنياهو للتلقيح الخاص بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستبدأ قريبًا بالتطعيم مثلما تفعل بريطانيا، مشيرًا إلى أن اللقاحات ستصل قريبًا وذلك سيستغرق بعض الوقت لكنه سيكون قريبًا، وحتى ذلك يجب الحفاظ على قواعد السلامة.