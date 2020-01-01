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الصحة: 16 حالة وفاة و2188 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 16 حالة وفاة و2188 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 76.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.5%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية " الخليل (2)، نابلس (2)، رام الله والبيرة (2)، ضواحي القدي (1)، طولكرم (1)، جنين (1)"،  و7 حالات وفاة في قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (139)، جنين (81)، نابلس (127)، طولكرم (45)، رام الله والبيرة (140)، طوباس (71)،  سلفيت (49)، قلقيلية (33)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (355).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (224)، نابلس (321)، بيت لحم (200)، قلقيلية (70)، رام الله والبيرة (174)، جنين (151)، أريحا والأغوار (16)، سلفيت (97)، طولكرم (94)، طوباس (36)، ضواحي القدس (70)، قطاع غزة (735).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 67 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

#كورونا #فلسطين #اصابات #الكيلة

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