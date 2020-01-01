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شاهد .. هكذا بدأت قصة حب معز مسعود وحلا شيحة

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. هكذا بدأت قصة حب معز مسعود وحلا شيحة



القاهرة / سما

ستصدرت قصة حب المنتج معز مسعود والفنانة حلا شيحة، اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020، وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قدم لها أغنية جديدة على حسابه في انستغرام.

وذكرت مصادر فنية أن علاقة حلا شيحة ومعز مسعود بدأت بالظهور إلى العلن قبل نحو ثلاثة أشهر من الآن، حينما نشر صورة له تفاعلت معها، أواخر شهر سبتمبر / أيلول 2020.

ونشر معز مسعودة صورة أثناء جلوسه على الأرض وعزفه على آلة الجيتار، وكتب عليها : "شكرا جزيلا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة. أنت تعرف من أنت".

بدورها، عقبت حلا شيحة على الصورة، موجهة سؤال له حول هوية الشخص الذي التقط هذه الصورة الجميلة. رد عليها بأنه "شخص مميز جدا". الأمر الذي أثار الشكوك حول علاقتهما.

وتجدد الحديث حول قصة معز مسعود وحلا شيحة، بعد أن نشر المنتج أغنية بالإنجليزية بعنوان (المقاتل - Fighter)، حيث أهداها إليها وتفاعلت معها عبر الإعجاب والتعليق.

وقال معز مسعود على الفيديو : "سجلت جانبا من أغنيتي القادمة Fighter التي كتبتها سنة 2007 وعزفتها على الجيتار. هذه لك يا فتاة. رحلتنا واحدة"، قبل أن تشاركها حلا على حسابها.

يُذكر أن معز مسعود يعتبر أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل، حيث تزوج عدة مرات، كان آخرها الفنانة شيري عادل وقبلها ملكة جمال الجامعة الأمريكية، ثم بسنت نور الدين.

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