بدر موسى ينتقل رسمياً للدوري المصري

غزة / سما /

كشف نادي خدمات رفح النقاب عن توصله لاتفاق مع نادي الانتاج الحربي المصري على انضمام نجمه بدر موسى لصفوف الفريق المصري لمدة ثلاثة سنوات.

وقال كمال أبو عمير أمين صندوق نادي خدمات رفح إن نادي الانتاج الحربي أرسل العقود الخاصة بالأطراف الثلاثة وقام ناديه بالتوقيع عليها وإعادتها لكي تتم عملية التوقيع من كافة الأطراف على أن يتم ارسال النسخة الخاصة بنادي خدمات رفح.

وجاء اتفاق خدمات رفح والانتاج الحربي على انتقال موسى لصفوف الأخير مقابل 15 ألف دولار أمريكي إلى جانب حصوله على نسبة 10% من عقد اللاعب في حال بيعه لنادي آخر.

وأوضح أبو عمير أن الأمر سارت بشكل جيد خلال المفاوضات من أجل مصلحة اللاعب الذي يخوض تجربة احترافية في سن صغير وهو بحاجة لدعمه من جانب ناديه الأم.

وأبرم خدمات رفح عقد أخر مع موسى يشترط فيه أن يعود اللاعب لصفوف خدمات رفح بعد انتهاء رحلته الاحترافية في حال قرر العودة إلى غزة واستكمال مشواره في الملاعب.

ومن المقرر أن يصل خلال الساعات القادمة العقد الثلاثي موقع من جميع الأطراف إلى جانب الحوالة المالية، حيث سيقوم نادي خدمات رفح بمخاطبة اتحاد كرة القدم لإرسال البطاقة الدولية الخاصة بموسى للنادي المصري.