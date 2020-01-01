ما العقوبة التي تنتظر محمد رمضان حال إدانته بالتطبيع مع إسرائيل؟

القاهرة / وكالات /

يخضع الفنان، محمد رمضان، الذي أثار جدلا واسعا في مصر واتهم بالتطبيع مع إسرائيل، للتحقيق من خلال لجنة مسئولة عن القضية تحت إشراف تحاد النقابات ونقابة المهن التمثيلية.

​وأثار الفنان المصري، في الشهر الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي، صورة أظهرت رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة أخرى لرمضان وهو يعانقه، معلقا بكلمة "الملك".

وبحسب موقع "في الفن"، فإنه في حال استقرت اللجنة على إدانة الفنان بالتطبيع بشكل رسمي، ستصل عقوبته على أقل تقدير للوقف عن العمل التمثيل والفن بشكل عام لمدة سنة.

قررت نقابة المهن التمثيلية في اجتماعها الذي انعقد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني إحالة الفنان المتهم بالتطبيع للتحقيق على خلفية الصور المنتشرة له برفقة مجموعة من المشاهير الإسرائيليين.

وقال نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، إن التحقيق سيكون في الأسبوع الاول من ديسمبر/ كانون الأول، نظرا لتواجد الفنان خارج البلاد. كما أعلن الاتحاد العام للنقابات الفنية إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيان رسمي: نؤكد الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطينى الشقيق، والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين، وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات.

وذكر نقيب المهن التمثيلية في وقت سابق بأن عقوبات النقابة قد تصل إلى الشطب، مشيرا إلى بحالة المؤلف المسرحي الراحل علي سالم الذي عوقب بالشطب من النقابة بسبب زيارته إلى إسرائيل ومواقفه التطبيعية.

وقال:العقوبات في النقابة تبدأ من الإنذار وتصل إلى الشطب. محمد رمضان ستكون أمامه الفرصة للتحدث وقول ما لديه للدفاع عن نفسه.

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بواحدة من الصور موضع الجدل، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي كتب بحسابه على "تويتر": "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

فيما دافع مسؤول بوزارة الخارجية الإسرائيلية في مقطع فيديو، عن تصرف رمضان، ومهاجما منتقديه، قائلا: "صراحة لن أقول إننا محبطين لكننا نستغرب، هي حاجة غريبة ومضحكة إن صورة بسيطة مع شخص إسرائيلي تسبب كل هذه الهيصة والضجة الإعلامية".

من جانبه قال رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع الإسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، معلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل. أعقب ذلك نشره صورة علم فلسطين على حسابه بموقع "فيسبوك"، وإعلانه الاستعداد لإقامة حفل في فلسطين.