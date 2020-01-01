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"كورونا" يضرب البريميرليج بأول تأجيل

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" يضرب البريميرليج بأول تأجيل



وكالات / سما /

أطل شبح "كورونا" من جديد برأسه على أندية الدوري الإنجليزي, بعدما تسبب في أول تأجيل هذا الموسم بسبب تصاعد حدة الفيروس.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، أن مواجهة أستون فيلا وضيفه نيوكاسل، التي كانت مقررة يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي، تأجلت بسبب ظهور عدد من حالات الإصابة بـ"كورونا" بين لاعبي الضيوف وطاقمهم الفني.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية, قد أكدت في وقت سابق أن المباراة باتت مهددة بالتأجيل، مشيرة إلى وجود محادثات مكثفة بين نيوكاسل ورابطة "البريميرليغ" في الساعات الأخيرة بشأن التأجيل المحتمل، بعدما طُلب من الفريق الابتعاد عن مرافق تدريباته بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" داخل صفوفه.

وباتت المباراة هي الأولى التي يتم تأجيلها في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي بسبب الفيروس التاجي، ليثير ذلك القلق بشأن إمكانية تأجيل مباريات أخرى في المستقبل.

وقبل بضعة أيام، ظهرت 3 حالات مصابة بالفيروس داخل نيوكاسل، قبل أن تجرى اختبارات جديدة يوم الأحد أظهرت وجود عينات إيجابية جديدة.

ولا يرغب مسؤولو نيوكاسل في الإفصاح عن عدد الحالات المصابة حتى الآن، لكنها بدت مرتفعة بعد دخول النادي في مفاوضات مع الرابطة من أجل تأجيل المباراة المقبلة.

وأغلق النادي ملعب تدريبات الفريق الأسبوع الماضي، ولم يتدرب عليه اللاعبون منذ يوم الخميس، الذي سافروا فيه إلى "لندن" لخوض مباراتهم ضد كريستال بالاس.

وصدرت تعليمات بضرورة بقاء لاعبي الفريق الأول بمنازلهم حتى إشعار آخر، حيث سيخضع اللاعبون لاختبارات طبية جديدة.

يشار إلى أن اللوائح تنص على حتمية خوض الفريق لمباراته طالما كان لديه 14 لاعبا متاحا في القائمة، بمن فيهم حارس مرمى واحد على الأقل، وهو ما كانت تدرسه الرابطة قبل إصدار قرار التأجيل.

#فيروس كورونا #الدوري الإنجليزي #البريميرليج #كورونا #أستون فيلا #نيوكاسل

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