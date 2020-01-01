تحذيرات إسرائيلية من موجة كورونا ثالثة

القدس المحتلة / سما /

حذّر تقرير لقسم الاستخبارات الإسرائيلية الخاص بمتابعة شؤون كورونا، من إمكانية الدخول في موجة ثالثة من انتشار الفيروس بعد تسجيل زيادة واضحة في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

وأشار التقرير - بحسب القناة العبرية السابعة - إلى أن هناك زيادة واضحة ومتسقة في الأعداد الجديدة المسجلة يوميًا، وفي المتوسط الأسبوعي.

ولفت التقرير إلى أن هناك زيادة في معدل الاختبارات الإيجابية في المتوسط الأسبوعي خلال الأسبوعين الأخيرين، كما أن هناك زيادة في نسبة المرضى ممن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا فما فوق.

ورجح التقرير أن يشهد عدد الإصابات زيادة أكبر في غضون أسبوع آخر، مشيرًا إلى أن ذلك مؤشر خطير قد يؤدي إلى الدخول في موجة ثالثة.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن العدد التراكمي للمصابين بلغ 338591، في حين أن الوفيات بلغت 2877.

ومن مجمل الإصابات هناك 266 وصفت حالتهم خطيرة و 84 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، في حين أن الحالات النشطة بلغت 11072.