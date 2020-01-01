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ريال مدريد يتعرض لخسارة مالية كبيرة بعد هزيمته من شاختار

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يتعرض لخسارة مالية كبيرة بعد هزيمته من شاختار



وكالات / سما /

تعرض ريال مدريد لخسارة مؤلمة أمام شاختار دونتسك الأوكراني بهدفين دون مقابل، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وهذه هي الخسارة الثانية التي يتلقاها ريال مدريد هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، أما الأولى فقد كانت أمام نفس الفريق في مواجهة الذهاب بنتيجة 3/2، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن سقوط ريال مدريد ضد شاختار كان مؤثراً على النادي الملكي ليس رياضياً فقط بل مالياً أيضاً، في وقتٍ يحتاج فيه اللوس بلانكوس لموارد مادية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن النادي الملكي خسر منحة “يويفا” المخصصة للفوز في مباريات دور المجموعات، والمقدرة بـ 2.7 مليون يورو لكل مباراة، وهكذا، فإن هزيمتي ريال مدريد أمام شاختار حرمتهم من 5.4 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة نفسها، إلى أن 5.4 مليون يورو مبلغ لا يُستهان به، في ظل الوضعية الاقتصادية للنادي الملكي، ولكنها أكدت أن الكارثة ستحصل عندما يفشل الفريق في التأهل للدور القادم، حيث سيُحرم من مبالغ أخرى مهمة.

يذكر أن الفريق الملكي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة التي تضم أيضاً إنتر ميلان وبوروسيا مونشنجلادباخ، وفي حال خسارته بالجولة الأخيرة، فإن ريال مدريد سيُودع البطولة من دور المجموعات.

#ريال مدريد #شختار #شاختار دونيتسك #دوري أبطال أوروبا

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