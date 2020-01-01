سبب وفاة محمد أبرهون لاعب المغرب التطواني السابق .. السيرة الذاتية

الرباط / سما

أعلنت مصادر إعلامية عربية، يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020، عن وفاة محمد أبرهون لاعب ونجم فريق المغرب التطواني سابقا، بعد معاناة طويلة مع المرض السنوات الماضية.

وأكدت المصادر أن سبب وفاة اللاعب محمد أبرهون جاء إثر معاناة مع مرض عضال، إذ كان يتلقى العلاج منذ اعتزاله كرة القدم في صفوف الفريق التطواني والمنتخب المغربي.

وبدأ محمد أبرهون مسيرته الكروية في مدرسة التكوين بنادي المغرب التطواني، قبل أن يتم ترفيعه إلى صفوف الفريق الأول وانتقل آنذاك عام 2010 إلى نادي شباب الريف الحسيمي.

ولفت مع شباب الحسيني على سبيل الإعارة وقدم موسما مميزا قبل العودة إلى المغرب التطواني، وحجز له مكانا أساسيا في وسط الملعب بعد أن ساهم في تتويج فريقه بكأس البطولة المغربية الاحترافية.

وانضم محمد أبرهوم إلى منتخب المغرب للمرة الأولى موسم 2010، وحصد على وصافة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وشارك معه في منافسات نهائيات أولمبياد لندن.

وفي السياق ذاته، نعى العشرات من الإعلاميين والمعلقين واللاعبين والأندية العربية، النجم المغربي محمد أبرهون، مقدمين خالص التعازي والمواساة إلى عائلته ومحبيه والفريق التطواني.

من جانبه، نعى الإعلامي أشرف بن عياد مراسل قناة بي إن سبورت في إسبانيا، الراحل محمد أبرهون، حيث كتب على فيسبوك : "إنا للّه و إنّا اليه راجعـون، الله يرحمه رحمة واسعة ، تعازينا لأسرته ولنا جميعا كمغاربة".