مركز فلسطين: 330 حالة اعتقال خلال تشرين الثاني بينهم 34 طفلاً و 7 نساء

غزة / سما /

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر تشرين الثاني الماضي عمليات الاعتقال والتنكيل بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز(330) حالة اعتقال بينهم 34 طفلاً، و 7 نساء، فيما ارتقى شهيد جديد للحركة الأسيرة .

وأوضح "مركز فلسطين" في تقريره الشهري حول الاعتقالات أن الشهر الماضي شهد 5 حالات اعتقال فقط من قطاع غزة، لشبان اقتربوا من الحدود الشرقية.

فيما أعادت مخابرات الاحتلال اعتقال وزير شؤون القدس السابق المهندس "خالد إبراهيم أبو عرفة" بعد استدعائه للتحقيق في معسكر "عوفر وبعد مرور 8 أيام على اعتقاله أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة أربعة اشهر، كذلك طالت الاعتقالات مدير نادي الأسير في القدس "ناصر قوس"، وأمين سر حركة فتح "شادي المطور" .

اعتقال النساء والأطفال

ولفت الباحث رياض الأشقر" مدير المركز أن الاحتلال واصل الشهر الماضي استهداف النساء الفلسطينيات بالاعتقال، حيث رصد 7 حالات اعتقال لنساء بينهن الأسيرة المحررة والناشطة في مجال الدفاع عن الأسرى "بشرى الطويل" 26 عام من مدينة البيرة على حاجز طيار قرب مستوطنة يتسهار جنوب نابلس وقد صدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور .

بينما اعتقل الناشطة ورئيس اتحاد لجان المرأة الفلسطينية "ختام السعافين" من منزلها برام الله، وحولها الى الاعتقال الإداري، فيما اعتقلت كذلك قوات الاحتـلال الطالبة بجامعة بيرزيت "شذا الطويل" من منزلها بمدينة البيرة.

كذلك اعتقلت السيدة "نداء زيبار" وهى زوجة الأسير المحرر" رائد زيبار" من كوبر برام الله واعتقلت زوجة المقدسي أحمد أبو غزالة من منزلهما في منطقة باب حطة بالقدس المحتلة، بينما اعتقلت فتاة على حاجز قلنديا العسكري بعد ملاحقتها وإطلاق النار بالهواء، وأخرى من القدس .

فيما تواصل استهدف القاصرين بالاعتقال والتنكيل، حيث رصد التقرير (34) حالة اعتقال لقاصرين ما دون الثامنة عشر من اعمارهم، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة، أصغرهم الطفل "عمر محمد شويكي" 14عاماً من بلدة سلوان بالقدس.

شهيد جديد

وأكد "الأشقر" أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع خلال الشهر الماضي ليصل الى 226 شهيداً بارتقاء استشهاد الأسير "كمال نجيب ابو وعر" من جنين نتيجة الإهمال الطبي، بعد أن أمضى 17 عاماً في سجون الاحتلال .

وكان الشهيد أبو وعر" يعانى من مرض السرطان في الحنجرة وتراجعت صحته بشكل متسارع نتيجة عدم تلقي أي علاج مناسب، كما رفض الاحتلال اطلاق سراحه رغم العشرات من النداءات التي وجهت له وخاصة بعد اصابته بمرض كورونا في يوليو الماضي .

وأضاف الاشقر إن إهمال علاج الأسير "أبو وعر" ادى الى تراجع خطير على وضعه الصحي خلال الشهور الاخيرة، و أصيب بورم سرطاني جديد في الحنجرة أفقده القدرة على الكلام وتناول الطعام وقد تنقل بين مستشفيات الاحتلال شكلياً ولم يقدم له إي علاج حقيقي، الى ان تعرض لانتكاسة صحية جديدة في الحادي عشر من الشهر الماضي نقل على اثرها الى مستشفى اساف هروفيه بشكل عاجل وبعد ساعات أعلن عن استشهاده ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 226 شهيداً .

عشرات الإصابات بكورونا

وكشف الاشقر ان الشهر الماضي شهد اصابة ما يزيد عن 100 سير جديد بفيروس كورونا في سجن جلبوع نتيجة استمرار الاحتلال بالاستهتار بحياة الأسرى وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انتشار جائحة كورونا بين الأسرى أو الحد منها، والتأخر في أخذ العينات من الأسرى المخالطين او الذين تظهر عليهم أعراض مشابهة، ليرتفع عدد الأسرى المصابين منذ بداية الجائحة الى 137 اسير.

وبيَّن الأشقر أن الاسرى يعيشون حالة من القلق الشديد والتوتر والترقب مع الخطر المتزايد على حياتهم من هذا الفيروس الخطير والمعدي في ظل عدم توفر رعاية طبية او وسائل حماية او اهتمام من الاحتلال.

انتصار الكرامة

وأشار الاشقر الى ان الاسير الشيخ "ماهر الأخرس" من جنين علق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد 104 يوماً متتالية، محققاً انتصاراً جديداً على الاحتلال في معركة الأمعاء الخاوية ، بتأكيد حقه في اطلاق سراحه في السادس والعشرين من نوفمبر، بعد مرور 4 شهور على اعتقاله ادارياً دون التجديد له، وهو ما جرى بالفعل حيث تحرر الأسير الأخرس بعد ان انتصر في معركة الكرامة التي كاد ان يفقد حياته خلالها مصراً على الاستمرار حتى تحقيق مطلبه ولم يتراجع رغم الخطورة الحقيقة على حياته.

وشكل إضراب الأسير الاخرس فرصة كبيرة لتسليط الضوء على قضية الاعتقال الإداري التعسفية، واستخدامها من قبل الاحتلال فقط كعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، مما يشكل خرقاً لكل الشروط والمعايير التي وضعها القانون الدولي عند اللجوء لاستخدام هذا النوع من الاعتقال.

الأوامر الإدارية

وبين "الأشقر" بأن محاكم الاحتلال واصلت خلال شهر تشرين الثاني الماضي إصدار القرارات الادارية بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (85) قرار إداري بين جديد وتجديد، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر .

ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية خلال الشهر الماضي الاسيرتين " بشرى الطويل"، و"ختام السعافين" ، فيما جددت محكمة عوفر الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق عالم الفلك والفيزيائيّ الفلسطينيّ البروفيسور "عماد البرغوثي" (55 عامًا)، من بيت ريما برام الله ، وجددت محكمة الاحتلال للمرة الخامسة على التوالي قرار الاعتقال الإداري للأسير "غسان إبراهيم زواهرة" 38 عاماً من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، لمدة 4 شهور .