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الصحة بغزة: تسجيل 7 حالات وفاة و735 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 355 حالة

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 7 حالات وفاة و735 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 355 حالة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 7 حالات وفاة و735 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2678 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 355 حالة مصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 22196 اصابة، بينها 10000 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين 12078 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 118 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 311 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الخطيرة والحرجة إلى 133.

#فيروس كورونا #غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا في غزة

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