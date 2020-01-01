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استطلاع اسرائيلي : هكذا ستبدو النتائج في حال حصلت انتخابات مبكرة

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع اسرائيلي : هكذا ستبدو النتائج في حال حصلت انتخابات مبكرة



القدس المحتلة / سما /

تصوت الكنيست اليوم على حل نفسها، بعد تقديم كتلة "يش عتيد – تيلم" البرلمانية، مشروع قانون لحل الكنيست، وسط توقعات بتأييد كل من "كحول لفان" والقائمة العربية" للقانون.
 
وأظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي، نشرت صحيفة "معاريف" نتائجه، صباح اليوم، حصول الليكود على 29 مقعدا، مقابل 23 مقعدا لتحالف يمينا، لو جرت الانتخابات المبكرة.
 
ووفقا للاستطلاع، سيحصل "يش عتيد"، على 18 مقعدا، القائمة العربية 12 مقعدا، "كحول لفان" 10 مقاعد، "شاس" 8 مقاعد، "يسرائيل بيتتا" 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، ميرتس 5 مقاعد.
 
وأشارت نتائج الاستطلاع، الى أن 48% من الجمهور الإسرائيلي، يعتقدون أن رئيس الوزراء نتنياهو، هو المسؤول عن جر إسرائيل إلى الانتخابات المبكرة.

#الكنيست #استطلاع #اسرائيل #انتخابات

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