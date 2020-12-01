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على قارعة "الطريق إلى القدس".. فيديو : نتنياهو يتناول وجبة شعبية مصرية

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
على قارعة "الطريق إلى القدس".. فيديو : نتنياهو يتناول وجبة شعبية مصرية



القدس المحتلة / سما /

نشر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، شريط فيديو وهو يتناول وجبة شعبية مصرية. 

وذكر نتنياهو في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء امس الثلاثاء، شريط فيديو أظهر فيه تناوله لوجبة "فلافل" (الطعمية)، وهي وجبة شعبية مصرية، تعرف في دول الشام بـ"الفلافل".

وأوضح من خلال الشريط أنه كان في طريقه إلى مدينة القدس المحتلة، وتوقف عند "مطعم متنقل" على الطريق، وتناول عنده الفلافل والقهوة، وسأل صاحب المطعم والعاملين فيه عن أماكن إقامتهم وأهمية مدينة القدس بالنسبة إليهم.

وفي اعتراف رسمي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الفلافل المصري "الطعمية" هي الأطيب حول العالم.
 

وينظر إلى "الفلافل" بديهيا بـأنه "طبق شرق أوسطي"، إذ أنها منتشرة في كل المطاعم والأكشاك في بلاد الشام، حتى أن لدى إسرائيل أغنيتها الخاصة لتكريم حبها للفلافل، بعنوان "And we Have Falafel" "ولدينا فلافل".

#نتنياهو #القدس #وجبة شعبية مصرية #فلافل

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