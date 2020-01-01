الأوقاف بغزة تقرر منع أداء صلوات الجنائز بالمساجد

غزة / سما /

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الأربعاء، تعميمًا بمنع أداء صلوات الجنائز في المساجد وأدائها في الساحات العامة، وذلك حفاظًا على أرواح الناس بسبب تطور الحالة الوبائية وتفشي فيروس كورونا في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، إن منع أداء صلوات الجنائز بالمساجد نظرًا لما تشهده من احتشاد وإزدحام ومخالفة لإجراءات السلامة.

ودعت جميع الأئمة والخطباء إبلاغ الناس بهذا القرار، وعدم السماح بأدائها داخل المساجد، ووجهت المواطنين للإسراع في دفن الموتى، وعدم انتظار الصلوات المفروضة.

كما دعت لعدم دعوة الناس لشهود الجنازات، وتقام بمن حضر من الأقارب، مؤكدةً على عدم فتح بيوت العزاء وتأدية واجب العزاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.