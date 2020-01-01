رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الأربعاء، كلمة الرئيس محمود عباس، التي ألقاها نيابة عنه مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، والتي أكد فيها أن شعبنا باق على أرضه ولن يقبل بالقهر والظلم وسيواصل كفاحه ضد الاحتلال.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتخذ تدابير عملية لترجمتها على أرض الواقع

- اشتية وممثل الاتحاد الأوروبي يطلقان المنصة الفلسطينية لبنوك الاستثمار

- هدم منزل ومنشآت بالضفة والبدء بعمليات تجريف لإقامة مستوطنة جنوب القدس

- فلسطين عضو في لجنة "وثائق التفويض" في منظمة حظر الاسلحة الكيماوية

- 51 وفاة و4187 إصابة بـ"كورونا" في الأردن

- 16 وفاة و2536 إصابة بـ"كورونا" وإغلاق جزئي في عدد من بلدات محافظة جنين

- أحزاب إسرائيلية بينها "أزرق- أبيض" تصوت اليوم على قانون لحل الكنيست

- المالكي يدعو دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين

- أبو الريش يهدد بالاستقالة في حال عدم فرض الاغلاق الشامل بغزة

- وزير العدل الأميركي: لم ألاحظ مقدارا من "التزوير" من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات

- دول وأحزاب تجدد دعمها لشعبنا ومطالبتها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

* "الأيام":

- الرئيس: شعبنا سيواصل الكفاح المشروع ضد الاحتلال الاستعماري

- مواجهات وإصابات في بيت أمر بعد اقتحامها ومستوطنون يجرفون أراضي في جالود وقريوت

- "الوباء": 16 وفاة والحصيلة الأعلى للإصابات مع رصد 2536، منها 815 في قطاع غزة

- حالتا وفاة و4 إصابات بـ "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية في تركيا

- غانتس يقرر التصويت اليوم لصالح حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة

- "العليا الإسرائيلية" تشرعن بؤرًا استيطانية شمال القدس

- إسرائيل: 12 حالة وفاة و1297 إصابة جديدة بـ "كورونا"

- الأردن: 51 حالة وفاة و4187 إصابة جديدة بـ "كورونا"

- وفد بحريني مكون من 40 مسؤولا يبدأ زيارة إلى إسرائيل بهدف تعزيز التعاون

- اليوم.. مؤتمر دولي برعاية ماكرون والأمم المتحدة لمساعدة لبنان

- السعودية ومصر تؤكدان رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية

- بايدن يقدم فريقه الاقتصادي غير التقليدي ووزير العدل ينفي وجود "تزوير" في الانتخابات

* "القدس":

- الرئيس: شعبنا باق على أرضه ولن يقبل بالقهر والظلم وسيواصل كفاحه ضد الاحتلال

- "العليا" الإسرائيلية تعطي الضوء الأخضر للاحتلال للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي

الفلسطينية لصالح الاستيطان وتلغي إجراءات التسوية الأردنية

- هدم 6 منازل ومنشآت في القدس ونابلس ومصادرة عدة شاحنات

- 156مستوطنا بقيادة المتطرف "بن ديفيد" يقتحمون الأقصى

- إصابة السنوار وأعضاء في المكتب السياسي لحماس بكورونا

- اشتية وممثل الاتحاد الأوروبي يطلقان المنصة الفلسطينية الأوروبية لبنوك الاستثمار

- الطيبي: سنصوت لحل الكنيست ضد نتنياهو

- 16 وفاة، و2536 إصابة جديدة بكورونا و1032 حالة تعاف

- غانتس يهاجم رئيس الوزراء ويعلن تأييد حزبه لحل الكنيست خلال التصويت اليوم

- 12 حالة وفاة و1297 إصابة بالوباء في اسرائيل خلال 24 ساعة