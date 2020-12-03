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حالة الطقس : امطار متفرقة واجواء باردة

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : امطار متفرقة واجواء باردة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2020/12/03: يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/12/04: يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2020/12/05: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل ، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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