فيديو: وفاة عامل وإصابة 6 آخرين جراء دهس حافلة لعشرات العمال جنوب بيت لحم

القدس المحتلة / سما /

توفي عامل فلسطيني وأصيب 7 آخرين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، جراء تعرضهم للدهس من قبل حافلة كانت خالية من الركاب عند مدخل بيت لحم الشمالي (حاجز ٣٠٠)، أو ما يعرف بحاجز "راحيل".

وقالت مصادر محلية إن الوفاة تعود للشاب جعفر عمر عبيات ( 30 عامًا) من بيت لحم.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن سائق الحافلة الذي تسبب بالحادث فر من المكان، فيما نقلت طواقم طبية إسرائيلية المصابين إلى مستشفى هداسا عين كارم، وشعاري تصيدق.

وأشار إلى أن حالة أحد الجرحى خطيرة، في حين وصفت حالة الآخرين بأنها متوسطة، بينما تم نقل حالة واحدة فقط من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي وقت لاحق، أُعلن عن تسليم سائق الحافلة نفسه إلى الشرطة الإسرائيلية، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 47 عامًا من سكان القدس.

وأوضحت شركة الخطوط الموحدة في الجنوب، أن الحافلة تعرضت للاصطدام بالعمال بالخطأ، بعد خلل فني جرى فيها.

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