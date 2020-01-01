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نادي طلائع الجيش يتأهل الى نهائي كأس مصر على حساب الزمالك

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي طلائع الجيش يتأهل الى نهائي كأس مصر على حساب الزمالك



القاهرة / سما /

تأهل نادي طلائع الجيش إلى المباراة النهائية لكأس مصر لكرة القدم بعد تغلبه على الزمالك حامل اللقب في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة.

وتقدم أحمد سمير للطلائع في الدقيقة 36 وعادل للزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الأول.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين استطاع خلالهما الطلائع تسجيل هدفين عن طريق أحمد سمير من ركلة جزاء وعمرو مرعي في الدقيقتين 95 و113 على الترتيب.


وسيواجه طلائع الجيش في المباراة النهائية لكأس مصر المقررة في الـ5 من ديسمبر الجاري، الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية التي ستجمع في وقت لاحق اليوم الأهلي والاتحاد السكندري.

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