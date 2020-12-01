سبب وفاة محمد الفكهاني لاعب بتروجيت .. السيرة الذاتية

القاهرة / سما

تصدر خبر وفاة محمد الفكهاني لاعب فريق بتروجيت واتحاد الشرطة المصريين سابقا، يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020، وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك عقب سقوطه أثناء تمرين كرة قدم في أحد الملاعب.

وأكدت مصادر إعلامية رياضية وفاة اللاعب محمد الفكهاني جراء أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها أثناء استعداده للعب مباراة كرة قدم ودية في مركز شباب الساحة الشعبية في بتي سويف برفقة عدد من أصحابه.

وحسب المصادر، فقد سقط محمد الفكهاني داخل أرضية الملعب، ما اضطر إلى نقله لإحدى المستشفيات الخاصة في بني سويف، قبل أن يعلن الأطباء هناك وفاته جراء توقف عضلة القلب لديه بشكل مفاجئ.

ونقلت المصادر عن رئيس نادي الشبان المسلمين توني عثمان قوله إن اللاعب محمد الفكهاني توفى الليلة نتيجة توقف عضلة القلب خلال تجهزه لخوض مباراة كروية ودية مع أصدقائه، حيث لفظ آخر أنفاسه بالمستشفى.

ونعى العشرات من اللاعبين والمشجعين والإعلاميين والقنوات الرياضية المصرية، اللاعب الراحل الفكهاني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة طويلة في الملاعب، تنقل خلالها بين عدد من الأندية المحلية.

لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى..أخي وصديقي كابتن محمد الفكهاني في ذمة الله.. والله ما رأيت منك إلا كل خير يا خلوق.. الدنيا فعلا مش مستاهله اي تدابر او تناحر.. فاللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وثبته عند السؤال ???????? pic.twitter.com/WYLPwhznLk — Ebrahim Marei (@MareiEbrahim) December 1, 2020

من هو محمد الفكهاني السيرة الذاتية:

بدأ ابن مدينة بني سويف، مسيرته الكروية في صفوف فريق نادي تليفونات بني سويف، ثم انضم إلى عدة أندية في دوري الدرجة الممتازة بمصر، منها اتحاد الشرطة وبتروجيت، قبل أن يقرر مغادرة المسابقة.

واختتم محمد الفكهاني مسيرته الكروية الموسم المنصرم في الملاعب المصرية بصفوف نادي الشبان المسلمين المنافس في دوري الدرجة الرابعة، ثم اعتزل وأسس مدرسة لتعليم مهارات كرة القدم في بني سويف.