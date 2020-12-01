اغلاق جزئي لعدة بلدات في جنين

جنين / سما /

أعلن محافظ جنين اللواء اكرم الرجوب مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق كافة المؤسسات والمدارس والبنوك والمرافق العامة في بلدات قباطية وعرابة وكفراعي وميثلون وجبع وعجة ومسلية وزبوبا، لمدة 4 أيام ابتداء من صباح اليوم الأربعاء وحتى صباح يوم الأحد الموافق 2020/12/6.

واوضح الرجواب في بيان صحفي، ان القرار جاء بعد ارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في هذه البلدات إلى المستوى الأحمر، وبعد التنسيق مع جهات الإختصاص ورؤساء الهيئات المحلية في هذه التجمعات ، وبالنسبة للمحال التجارية يبقى عملها كما هو وفقا للإجراءات الحكومية المعلنة(حتى السابعة مساء يومي الأربعاء والخميس والاغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت)، وتستثنى الصيدليات والمخابز فقط من أوقات الإغلاق.