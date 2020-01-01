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صحيفة: البرهان يهدد بومبيو بتجميد التطبيع مع إسرائيل

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: البرهان يهدد بومبيو بتجميد التطبيع مع إسرائيل



واشنطن /سما/

 ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السودان، هددت الولايات المتحدة، بتجميد التطبيع مع إسرائيل، في حال لم يوافق الكونغرس الأميركي على منح الخرطوم الحصانة من دعاوى تتعلق بـ "الإرهاب" كانت رفعت ضده.

وبحسب الصحيفة - كما نقل عنها موقع يديعوت أحرونوت - فإن رئيس مجلس السيادة السوداني المؤقت عبد الفتاح البرهان، حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في إنه في حال لم يتم الموافقة على ذلك بحلول نهاية الشهر، فإنه سيتم تجميد عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بومبيو حاول طمأنة البرهان، ووعد بأن الكونغرس سيوافق على القانون في الأسابيع المقبلة.

وكانت السودان في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مقابل أن تقدم الولايات المتحدة على رفعها من قائمة "الإرهاب"، فيما دفعت الخرطوم تعويضات مالية مقابل ذلك.

ووفقًا للصحيفة الأميركية، فإن المطلب السوداني يواجه صعوبات في الكونجرس بسبب معارضة المشرعين الديمقراطيين.

وقالت الصحيفة، إن مسؤولين أميركيين يجرون محادثات مع ممثلين سودانيين بشأن هذه القضية.

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