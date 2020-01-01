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"الخارجية": حالتا وفاة وأربع إصابات بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا في تركيا

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": حالتا وفاة وأربع إصابات بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا في تركيا



رام الله / سما /

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالتي وفاة، واربع إصابات جديدة، بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا في تركيا، اليوم الثلاثاء، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 319 حالة وفاة، والإصابات إلى 7594.

وأشارت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، إلى أن الوفاتين الجديدتين في صفوف الجالية، للطبيب أحمد خميس السر، الذي تبرع بنصف مليون ليرة لضحايا زلزال "الازيغ"، وللمواطن عريف درابيع (40) عاما، ليرتفع عدد الوفيات إلى 8 حالات، فيما سجلت 4  إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 46 اصابة.

كما أفاد فريق العمل المتخصص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية، بعدم تسجل اية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 93 حالة، كما لم تسجل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية لهذا اليوم، ليبقى عدد الإصابات 4682 إصابة.

وأفاد فريق العمل المتخصص، بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الاعمال صباح هذا اليوم الثلاثاء الى لندن للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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