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تعليق الدوام في عدد من مدارس محافظة سلفيت بسبب "كورونا"

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق الدوام في عدد من مدارس محافظة سلفيت بسبب "كورونا"



سلفيت /سما/

 أعلن محافظ سلفيت عبد الله كميل، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الدوام في عدد من مدارس المحافظة بسبب فيروس "كورونا"، وذلك بالتشاور مع مدير عام مديرية التربية والتعليم ومدير الصحة .

وأفاد كميل، في بيان صحفي، بأنه تم تعليق الدوام في مدارس: بنات حارس الثانوية، وسرطة الأساسية المختلطة، وذكور سلفيت الأساسية لمدة 24 ساعة حتى ظهور نتائج فحص الكادر.

وأضاف أنه جرى كذلك تعليق دوام الصف السادس الأساسي في مدرسة فرخة الثانوية المختلطة 14 يوما، وتعليق دوام ثلاث شعب في مدرسة ذكور سلفيت الاساسية العليا لمدة 14 يوما، وتعليق دوام جميع الشعب التي تم فحصها في مدارس المحافظة لحين ظهور نتائج الفحوصات.

#محافظ سلفيت #فيروس كورونا #اغلاق مدارس

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