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اشتية وممثل الاتحاد الأوروبي يطلقان المنصة الفلسطينية الأوروبية لبنوك الاستثمار

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية وممثل الاتحاد الأوروبي يطلقان المنصة الفلسطينية الأوروبية لبنوك الاستثمار



رام الله / سما /

 أطلق رئيس الوزراء محمد اشتية، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، اليوم الثلاثاء، المنصة الفلسطينية الأوروبية لبنوك الاستثمار، في مكتبه برام الله، بحضور ممثلين عن أربعة بنوك استثمار أوروبية، ووزارة المالية والاقتصاد وسلطة النقد.

وقال رئيس الوزراء: "ستشكل هذه المنصة أداة لتبادل الخبرات والمعلومات، وترويج مقومات الاستثمار الفلسطيني، وجذب مزيد من البنوك الأوروبية للاستثمار في فلسطين".

وأضاف اشتية: "من اولوياتنا في الحكومة العمل على جلب الاستثمارات الخارجية وخاصة الأوروبية لدعم قطاعات حيوية من خلال القطاع الخاص والبنوك، من أهمها الزراعة والمواصلات والاتصالات والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي وتكنولوجيا المعلومات".

وتابع: "سندعم الأفكار الريادية للشباب والنساء وإعطاء فرص لمبادراتهم، وسنعمل على توسيع حلقة المستفيدين بشكل عادل لتصل الى أكبر عدد ممكن من الشركات وكافة الأراضي الفلسطينية".

ومن المتوقع ان تقدم هذه البنوك 410 ملايين دولار على شكل قروض وضمانات قروض، في حين سوف يقدم الاتحاد الأوروبي مِنَحا بقيمة 86 مليون يورو، جزء منها سيكون لدعم الفوائد المترتبة على القروض.

يشار الى ان البنوك الاوربية الأربعة المشاركة في هذه المنصة هي بنك الاستثمار والتنمية الألماني، وبنك الاستثمار والتنمية الفرنسي، وبنك الاستثمار والتنمية الأوروبي، والبنك الأوربي للتنمية وإعادة الإعمار.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الاتحاد الاوروبي #بنوك استثمار

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