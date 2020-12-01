  1. الرئيسية
  2. الرياضة

"اليويفا" يكشف قائمة اللاعبين المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2020

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اليويفا" يكشف قائمة اللاعبين المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2020



وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا"، اليوم الثلاثاء، عن قائمة اللاعبين المرشحين لدخول تشكيلة الفريق المثالي للـ"يويفا 2020".

وضمت قائمة الترشيحات على الموقع الرسمي لـ"يويفا" 50 لاعبا من الدوريات الأوروبية الكبرى:

- في حراسة المرمى: أليسون بيكر، أنتوني لوبيز، كيلور نافاس، مانويل نوير ويان أوبلاك.


- في خط الدفاع: دافيد ألابا، ألكسندر أرنولد، أنخيلينيو، خوان بيرنات، ألفونسو ديفيز، ماتياس دي ليخت، ستيفان دي فري، هانز هاتيبور، جوشوا كيميتش، بريسنيل كيمبيمبي، سيرجيو راموس، أندري روبرتسون، تياغو سيلفا، دايوت أوباميانكو وفيرجيل فان دايك.

- في خط الوسط: تياغو ألكانتارا، حسام عوار، إيفر بانيجا، نيكولو باريلا، كينغسلي كومان، كيفين دي بروين، برونو فرنانديز، أليخاندرو غوميز، ليون غوريتسكا، كاي هافيرت، جوردان هندرسون، جوسيب إيليشيش، ماركينيوس، توماس مولر ومارسيل سابيتزر.

- في خط الهجوم: إيرلينغ هالاند، دي ماريا، جواو فيليكس، سيرجي جنابري، شيرو إيموبيلي، هاري كين، روبرت ليفاندوفسكي، روميلو لوكاكو، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، نيمار دا سيلفا، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح ورحيم سترلينغ.

#اليويفا #الاتحاد الاوروبي لكرة القدم #التشكيلة المثالية لعام 2020

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 23 الثالثة والعشرون

سبب وفاة المذيع جاسم عبد العزيز الإعلامي في تلفزيون قطر

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 12 ديسمبر 2020 - الاستعلام الحكومي

التنمية الاجتماعية تكشف تطورات جديدة بشأن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

سبب وفاة الفنان حمد الريح في السودان .. السيرة الذاتية

تفاصيل .. المقاومة بغزة تحبط محاولة إسرائيلية لتعطيل جزء من شبكة إتصالاتها

لمدة لا تقل عن أسبوعين.. اعداد خطة لاغلاق شامل لقطاع غزة والخميس المقبل القرار ..

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يجدد دعوته للأمم المتحدة بالبدء بترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات

غانتس يشن هجوما على نتنياهو: "كاحول لافان" تقرر التصويت لصالح حل الكنيست

الصحة بغزة تصدر بيانا مهما بشأن فحوصات كورونا

مجددا.. حماس وفتح تتبادلان اتهامات بتعطيل ملف المصالحة الفلسطينية

الاغا

الأغا: الحكومة الفلسطينية نحت ملف موظفي غزة عن جدول أعمالها إلى أجل غير مسمى