إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل / سما /

أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع في منطقة "عصيدة" ببلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة واعتلت سطح منزل المواطن مرشد زعاقيق بعد احتجاز أسرته داخل إحدى الغرف، حيث واندلعت مواجهات مع عدد من الشبان على إثر ذلك، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق، تم علاجهم ميدانيا.