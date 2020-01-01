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خريشة: بعثة الاتحاد الأوروبي في جنيف تطلق نداء لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
خريشة: بعثة الاتحاد الأوروبي في جنيف تطلق نداء لدعم حقوق الشعب الفلسطيني



رام الله / سما /

 أطلقت بعثة الاتحاد الاوروبي في جنيف نداء يطالب بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومسائلة اسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا والتي طالت أراضيهم ومنازلهم وأوضاعهم الانسانية سيما الاطفال.

وقال مندوب فلسطين الدائم في جنيف والمؤسسات الدولية الأخرى لدى سويسرا ابراهيم خريشة، إن المشاركين في البعثة ومنهم مفوض الاتحاد الأوروبي ومفوض شؤون اللاجئين ومسؤول ملف الشرق الاوسط ومنظمة الصليب الأحمر الدولي وممثل منظمة الصحة، أجمعوا على أهمية توفير الدعم الدولي لأبناء شعبنا جراء ما يتعرضون له من أوضاع انسانية صعبة جراء الاحتلال وانتشار فيروس كورونا.

وأشار خريشة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إلى الدور الهام الذي أبداه ممثل الصليب الاحمر في الاجتماع بعرض أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وانتشار فيروس كورونا في السجون وكذلك سياسة الاهمال الطبي التي تمارس بحقهم والتنكيل بهم ومطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاقية جنيف على الاسرى.

وأضاف "إن التحركات متواصلة مع المؤسسات الدولية للإعداد للدورة القادمة لمجلس حقوق الانسان في جنيف نهاية شباط القادم والتي تتضمن مجموعة من التقارير حول فلسطين".

#الاتحاد الاوروبي #حقوق الشعب الفلسطيني #ابراهيم خريشة،

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