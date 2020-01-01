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انفجار عبوة ناسفة بسيارة دبلوماسية للسفارة الروسية

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار عبوة ناسفة بسيارة دبلوماسية للسفارة الروسية



وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية الروسية في أفغانستان تعرضت لانفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في العاصمة كابل.

وجاء في بيان صدر عن المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، أن تفجير العبوة وقع في أثناء مرور السيارة التابعة للبعثة الدبلوماسية بالقرب من مجمع السفارة الروسية في كابل.

وأشارت زاخاروفا إلى أن موظفي البعثة المتواجدين في السيارة أصيبوا بكدمات خفيفة.

وأضاف البيان أنه "وفقا للمعلومات الأولية، فإن الهجوم استهدف مركبة تابعة لقوات الأمن الأفغانية كانت تسير أمام السيارة الدبلوماسية الروسية لكن احتمال ارتكابه ضد المواطنين الروس لا يمكن استبعاده أيضا".

وذكر البيان أن موسكو تطالب الجانب الأفغاني بإجراء "تحقيق دقيق في الحادث واتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان أمن ممثلي البعثات الروسية في جمهورية أفغانستان الإسلامية"، مضيفا أن السفارة الروسية في كابل تقوم بخطوات إضافية تستهدف "تعزيز سلامة موظفي البعثة الدبلوماسية وممتلكاتها".

#روسيا #عبوة ناسفة #كابل #أفغانستان

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