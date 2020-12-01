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الفنان المصري محمد عبد الحليم يعلق على تداول صورته في الشارع أسفل الكوبري دون مأوى

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنان المصري محمد عبد الحليم يعلق على تداول صورته في الشارع أسفل الكوبري دون مأوى



وكالات

رد الفنان المصري محمد عبد الحليم على تداول صورته في الشارع أسفل كوبري الملك الصالح، وادعاء أنه دون مأوى.


وقال في تصريحات لموقع "مصراوي"، قائلا :"الكلام اللي في الصورة مش مظبوط، أنا بخير، وبيتعرض عليا شغل، لسه المنتج ممدوح شاهين مكلمني الأسبوع اللي فات، إن شاء الله في عمل قريب".

وأضاف نجل الفنان محمد عبد الحليم :"والدي كان قاعد عند بيته وبالفعل هو قريب من نفق الملك الصالح، لكن كان بيشم هوا، ولكنه بخير والفتاة طلبت تتصور معاه فقط، الكلام اللي هي كاتباه دا مش حقيقي".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان محمد عبد الحليم وهو يجلس في الشارع، بعد أن التقطت فتاة صورة معه.

وأعاد عدد من النجوم نشر الصورة، عبر الفيسبوك: "البنوتة دي بتقول كانت ماشية بتتكلم في الموبايل لاقت الراجل الجميل ده ندهلها وقالها ما تمشيش بالموبايل كده، وأمشي على الرصيف لو حابة تتكلمي أقفي جنبي أتكلمي أو على جنب".

الفنان المصري محمد عبد الحليم يعلق على تداول صورته في الشارع أسفل الكوبري دون مأوى

وأضاف المنشور: "قال لها أنتي عارفاني قالت له طبعا وطلبت تتصور معاه، وهي طالبة لو حد يعرف مخرج أو أي حد يقدر يشغله هو قاعد على طول عند نفق الملك الصالح، ودي صورته وهو صغير عشان تفتكروه".

وطالب عدد من النجوم التدخل لإنقاذ الفنان محمد عبد الحيلم من البطالة والإهمال.

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد عبد الحليم مسلسل "بيت السلايف"، 2018، بطولة بوسي، منة فضالي، حازم سمير، طارق صبري، إخراج محمد عبد الخالق.

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