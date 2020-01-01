الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية توسعت إلى أكبر حد خلال 4 سنوات

نيويورك /سما/

دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش النشاط الاستيطاني الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاستيطان توسع إلى أكبر قدر له خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وقال الأمين العام في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "توسع الاستيطان والخطط للبناء لا يزال مستمرا، وقد وصلت عمليات تدمير البيوت الفلسطينية والاستحواذ عليها من قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى أعلى مستوى خلال 4 سنوات".

وأضاف أن "هذه الأعمال تتناقض مع القانون الدولي وتقوض آفاق بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وصدر بيان الأمين العام للأمم المتحدة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.