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الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية توسعت إلى أكبر حد خلال 4 سنوات

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية توسعت إلى أكبر حد خلال 4 سنوات



نيويورك /سما/

دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش النشاط الاستيطاني الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاستيطان توسع إلى أكبر قدر له خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وقال الأمين العام في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "توسع الاستيطان والخطط للبناء لا يزال مستمرا، وقد وصلت عمليات تدمير البيوت الفلسطينية والاستحواذ عليها من قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى أعلى مستوى خلال 4 سنوات".

وأضاف أن "هذه الأعمال تتناقض مع القانون الدولي وتقوض آفاق بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وصدر بيان الأمين العام للأمم المتحدة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

#الامم المتحدة #مستوطنات الضفة #استيطان #اسرائيل #الاراضي الفلسطينية

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