  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"كتاب الموت والدمار والأشياء الرهيبة" بايدن يطلع على "الموجز اليومي للرئيس"

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كتاب الموت والدمار والأشياء الرهيبة" بايدن يطلع على "الموجز اليومي للرئيس"



وكالات

لقى جو بايدن أول نظرة له على "الموجز اليومي للرئيس" وهو ملخص سري للغاية تصدره المخابرات ويتضمن أحداثا عالمية، وأطلقت عليه ميشيل أوباما اسم "كتاب الموت والتدمير والأشياء الرهيبة".

ومنذ أكثر من عقد، قرأ بايدن الموجز اليومي المخصص للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش أثناء توليه منصب نائب الرئيس.

وبعد ذلك، كان يقرأ موجز الرئيس باراك أوباما لمدة 8 سنوات، وابتداء من يوم الاثنين، وبعد انقطاع دام أربع سنوات، قرأ بايدن موجز الرئيس دونالد ترامب اليومي.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن ديفيد برييس، مؤلف كتاب "أسرار الرئيس"، وهو تاريخ من الإيجازات اليومية، قوله: "من شبه المؤكد أن يسأل المختصون بايدن عما يفضله من حيث الشكل والأسلوب.. على الأقل، هم يرون ما يبدو أنه يتردد صداه كثيرا عندما يعدون الموجز، يمكنهم تكييفه كما يريد الرئيس".

وكان موجز أوباما عبارة عن مستند من 10 إلى 15 صفحة في غلاف جلدي، وكان يجده على مائدة الإفطار.

وفي وقت لاحق من رئاسته، بات أوباما يفضل قراءة موجز المخابرات "شديد السرية" على جهاز "أيباد" آمن.

وكتب أوباما في كتابه الذي صدر مؤخرا بعنوان "أرض الميعاد": "أطلقت عليه ميشيل "كتاب الموت، والدمار، والأشياء الرهيبة".

وأضاف الرئيس الأسبق "في يوم من الأيام، قرأت عن خلايا إرهابية في الصومال، واضطرابات في العراق، وحقيقة أن الصينيين أو الروس يطورون أنظمة أسلحة جديدة.. دائما كان هناك ذكر لمؤامرات إرهابية محتملة، بغض النظر عن مدى الغموض، أو ضعف المصادر، أو عدم القدرة على اتخاذ إجراء.. هو شكل من أشكال العناية الواجبة من جانب الاستخبارات بهدف تجنب هجوم ثان مشابه للحادي عشر من سبتمبر 2001".

ومن الآن وحتى يوم التنصيب، سيطلع بايدن ونائبته كامالا هاريس على الموجز اليومي المصمم من أجل ترامب، والذي تأخر منح بايدن وهاريس حق الوصول إليه أثناء تشكيك ترامب في نتائج الانتخابات.

#جو بايدن #دونالد ترامب #كتاب الموت والتدمير #باراك أوباما #ميشيل أوباما #المخابرات الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 23 الثالثة والعشرون

سبب وفاة المذيع جاسم عبد العزيز الإعلامي في تلفزيون قطر

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 12 ديسمبر 2020 - الاستعلام الحكومي

سبب وفاة الفنان حمد الريح في السودان .. السيرة الذاتية

تفاصيل .. المقاومة بغزة تحبط محاولة إسرائيلية لتعطيل جزء من شبكة إتصالاتها

لمدة لا تقل عن أسبوعين.. اعداد خطة لاغلاق شامل لقطاع غزة والخميس المقبل القرار ..

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة في نصف نهائي كأس مصر

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تصدر بيانا مهما بشأن فحوصات كورونا

مجددا.. حماس وفتح تتبادلان اتهامات بتعطيل ملف المصالحة الفلسطينية

0000

فلسطين عضو في لجنة "وثائق التفويض" بمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية

الاغا

الأغا: الحكومة الفلسطينية نحت ملف موظفي غزة عن جدول أعمالها إلى أجل غير مسمى

التنمية الاجتماعية تكشف تطورات جديدة بشأن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية