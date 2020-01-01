  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الولايات المتحدة: جاهزون لعملية الشحن الشاملة والفورية للقاحات كورونا

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة: جاهزون لعملية الشحن الشاملة والفورية للقاحات كورونا



وكالات

قالت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها قامت بجميع الاستعدادات لتمكين عملية "الشحن الشاملة والفورية" للقاحات كورونا، مؤكدة أنها استكملت جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة.

وزارة النقل الأمريكية: جاهزون لعملية الشحن الشاملة والفورية للقاحات كورونافايزر وبيونتيك تطلبان الحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما ضد كورونا في أوروبا
وأوضحت الوزارة أن الوكالات الأمريكية تنسق مع شركات القطاع الخاص التي ستنقل اللقاحات من منشآت التصنيع إلى مراكز التوزيع ونقاط التلقيح.

ولفتت إلى أنها وضعت "متطلبات سلامة مناسبة لجميع المخاطر المحتملة التي قد تحصل خلال عملية شحن اللقاح، بما في ذلك معايير الجليد الجاف وبطاريات الليثيوم المستخدمة في عملية التبريد".

#وزراة النقل الامريكية #الولايات المتحدة الأمريكية #لقاح كورونا #فيروس كورنا #شركة فايزر #لقاح فايزر #لقاح بيوتنيك #شركة بيونتيك #بطاريات الليثيوم #عملية تبريد اللقاح

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 23 الثالثة والعشرون

سبب وفاة المذيع جاسم عبد العزيز الإعلامي في تلفزيون قطر

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 12 ديسمبر 2020 - الاستعلام الحكومي

سبب وفاة الفنان حمد الريح في السودان .. السيرة الذاتية

تفاصيل .. المقاومة بغزة تحبط محاولة إسرائيلية لتعطيل جزء من شبكة إتصالاتها

لمدة لا تقل عن أسبوعين.. اعداد خطة لاغلاق شامل لقطاع غزة والخميس المقبل القرار ..

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة في نصف نهائي كأس مصر

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تصدر بيانا مهما بشأن فحوصات كورونا

مجددا.. حماس وفتح تتبادلان اتهامات بتعطيل ملف المصالحة الفلسطينية

0000

فلسطين عضو في لجنة "وثائق التفويض" بمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية

الاغا

الأغا: الحكومة الفلسطينية نحت ملف موظفي غزة عن جدول أعمالها إلى أجل غير مسمى

التنمية الاجتماعية تكشف تطورات جديدة بشأن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية