الولايات المتحدة: جاهزون لعملية الشحن الشاملة والفورية للقاحات كورونا

وكالات

قالت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها قامت بجميع الاستعدادات لتمكين عملية "الشحن الشاملة والفورية" للقاحات كورونا، مؤكدة أنها استكملت جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة.

وزارة النقل الأمريكية: جاهزون لعملية الشحن الشاملة والفورية للقاحات كورونافايزر وبيونتيك تطلبان الحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما ضد كورونا في أوروبا

وأوضحت الوزارة أن الوكالات الأمريكية تنسق مع شركات القطاع الخاص التي ستنقل اللقاحات من منشآت التصنيع إلى مراكز التوزيع ونقاط التلقيح.

ولفتت إلى أنها وضعت "متطلبات سلامة مناسبة لجميع المخاطر المحتملة التي قد تحصل خلال عملية شحن اللقاح، بما في ذلك معايير الجليد الجاف وبطاريات الليثيوم المستخدمة في عملية التبريد".