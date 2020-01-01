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الصحة العالمية والأمم المتحدة تطالب حكومات العالم بمحاربة الايدز مثلما تحارب فيروس كورونا

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية والأمم المتحدة تطالب حكومات العالم بمحاربة الايدز مثلما تحارب فيروس كورونا



وكالات

دعت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وجمعيات خيرية، في اليوم العالمي لمرض نقص المناعة البشرية الآيدز AIDS، حكومات العالم إلى الاهتمام بمكافحة هذا المرض مثلما تكافح فيروس كورونا.

وتأتي هذه الدعوة بعد أن أثبت الرد العالمي على تهديد وباء كورونا ونتائجه حتى الآن أن لحكومات العالم القدرة المالية والتكنولوجية والسياسية للقضاء على "الآيدز" بالعمل التضامني الدولي على إيجاد علاج ناجع، حسب  خبراء في مجال الصحة، لا سيما أن هذا "الآيدز" المتفشي منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي ما زال يفتك بالبشرية وأودى بحياة ما يقرب من 700 ألف شخص في عام 2019.

وتقول تقارير الأمم المتحدة إن الآيدز يصيب حوالي 1,7 مليون شخص عبر العالم سنويا، محذرة من أن هذا الرقم، بسبب تأثير وباء كورونا السلبي في الصحة البشرية، مرشح للارتفاع بحلول نهاية عام 2022 بقرابة 300 ألف إصابة إضافية.


تحيي دول العالم منذ عقود كل يوم 1 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لـ"الآيدز"، غير أنها فشلت حتى الآن في التوصل إلى ابتكار علاج ناجع أو لقاحات قادرة على إنهاء فتك هذه العدوى بملايين البشر.

#منظمة الصحة العالمية #الأمم المتحدة #الايدز #فيروس كورونا #وباء كورونا

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