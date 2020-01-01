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اعلام: قناة سرية للمحادثات بين إسرائيل وتركيا

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام: قناة سرية للمحادثات بين إسرائيل وتركيا



وكالات

أفادت مصادر لموقع "المونيتور" بأن قناة محادثات سرية تجري حاليا بين إسرائيل وتركيا، بهدف تحسين العلاقات بينهما، وذكرت المصادر أن الحديث يدور عن مبادرة تركية.


ووفقا للتقرير، فإن رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركية، هاكان فيدان، يجري محادثات مع مسؤولين إسرائيليين. وأكد 3 مسؤولين إسرائيليين للموقع، دون الكشف عن هوياتهم، على أن اجتماعا واحدا على الأقل عقد مع فيدان.

ووفقا للتقرير فإن تركيا قلقة من تعامل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مع حكومة رجب طيب أروغان، مقارنة مع إدارة دونالد ترامب، خصوصا بما يتعلق بقضية فرض العقوبات.

وقال مسؤول استخباراتي غربي للموقع إنه وفقا "للحسابات التركية فإن علاقات جيدة مع إسرائيل ستمنح تركيا نقاطا لدى إدارة بايدن".

ووفقا للتقرير فإن جولة المحادثات تتناول رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى سفير، وذلك بعد طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة في مايو 2018.

#موقع المونيتور #اسرائيل #تركيا #جو بايدن

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