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ليندسي غراهام: إذا فاز بايدن فعلى ترامب حضور حفل التنصيب

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليندسي غراهام: إذا فاز بايدن فعلى ترامب حضور حفل التنصيب



وكالات

اعتبرالسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أنه في حال انتهى الأمر بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن لرئاسة البلاد، فإن حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل تنصيبه "سيكون جيدا للبلاد".

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وعندما سئل عما إذا كان ينبغي على ترامب حضور حفل تنصيب بايدن، قال غراهام، وهو أحد أقرب حلفاء ترامب: "إذا انتهى الأمر بفوز بايدن، نعم، أعتقد ذلك... أعتقد أنه أمر جيد للبلد وسيكون ذلك مفيدا له".

وفي حديث لبرنامج "State of Union" عبر شبكة "CNN"، شدد غراهام على أن "ترامب يركز على التحديات التي يواجهها وإمكانية حدوث عملية تزوير خلال عملية التصويت عبر البريد"، مضيفا: "أنا أيضا قلق للغاية بشأن هذا الأمر".

#ليندسي غراهام #جو بايدن #الانتخابات الأمريكية #دونالد ترام #دونالد ترامب #شبكة سي ان ان #التصويت عبر البريد

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