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مسؤول إسرائيلي: كمية من لقاحات كورونا ستصل في غضون أسابيع

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: كمية من لقاحات كورونا ستصل في غضون أسابيع



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس طاقم لقاحات كورونا في وزارة الصحة الإسرائيلية، اوري فينشطاين، إنه اللقاح ضد فيروس كورونا ستصل الى إسرائيل في غضون أسابيع بكمية ليست كبيرة، لكن بعد ذلك ستتراكم لقاحات لإعطائها لكل من يريد ذلك.
 
وتابع فينشطاين، خلال نقاش في لجنة "شؤون مراقبة الدولة بموضوع اللقاح" البرلمانية، إن اللقاح الذي لم يحصل على مصادقة إدارة الدواء والغذاء الامريكية (FDA) لن يتم تقديمه واستخدامه في البلاد، في إشارة الى اللقاح الروسي.
 
وقال: "نحن نتساعد ونعتمد بشكل أساسي على السلطات التنظيمية الأهم في العالم والتي يوجد لدينا معها علاقات مستمرة".
 
وذكر أن اللقاحات التي تصل البلاد من الأنواع التي يجب أن يتم اعطاؤها مرتين بمواعيد مختلفة.
 
كما تطرقت الجلسة الى اللقاح الإسرائيلي الذي يقوم المعهد البيولوجي على تطويره وذكروا أنه وفقًا للتجارب فإنه حتى الآن لم تظهر أية اعراض جانبية على الاشخاص الذين حصلوا عليه.
 
ووقعت إسرائيل عقدا مع شركة الأدوية "موديرنا" والعقد يضمن لها كمية من اللقاحات تكفي المليون، والاتفاق الثاني وقع مع شركة "فايزر" يوفر كمية تكفي لتطعيم أربعة ملايين شخص، ووفقًا للمخططات فإنه سيتم اعطاء أولوية لتطعيم الطواقم الطبية وكبار السن.  

#اسرائيل #لقاح كورونا

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