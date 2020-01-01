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الولايات المتحدة تسجل 1260 وفاة و 170612 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تسجل 1260 وفاة و 170612 اصابة جديدة بفيروس كورونا



وكالات

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى 274 ألفا و523، بعد تسجيل 1260 حالة جديدة، في آخر 24 ساعة.

وحسب معطيات موقع “worldometer” المختص برصد ضحايا الفيروس، تجاوز عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة 13 مليونا و925 ألفا، عقب تسجيل 170 ألفا و612 حالة جديدة.

وأظهرت المعطيات تجاوز عدد المتعافين من الفيروس 8 ملايين و229 ألفا، فيما بلغ عدد اختبارات الكشف عن كورونا نحو 195 مليونا.

وحسب الموقع، تتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها في الوفيات البرازيل والهند، وفي الإصابات الهند والبرازيل.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 63 مليونا و756 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و477 ألفا، وتعافى ما يزيد على 44 مليونا و153 ألفا، وفق الموقع ذات

#الولايات المتحدة الأمريكية #اصابات كورونا #وفيات كورونا

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