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الصحة بغزة تصدر بيانا مهما بشأن فحوصات كورونا

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تصدر بيانا مهما بشأن فحوصات كورونا



غزة / سما /

أصدرت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً  في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس "كورونا".

وقالت الصحة إنه وأمام زيادة عدد الاصابات في غزة، فإن وزارة الصحة تبذل جهوداً استثنائية لتعزيز قدراتها ومواءمة إجراءاتها.

وأضافت أنها أصدرت قراراً بشأن تنظيم إجراءات فحص (كوفيد-19) والتعامل مع المخالطين والمشتبه بإصابتهم وإعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات، في الوقت الذي زادت فيه عدد الأسرة المخصصة لحالات (كوفيد-19) عموماً وأسرة العناية خصوصا والتي أصبحت 150 سرير وجاري زيادتها لتصبح 200 سرير عناية.

وتابعت "كما يجري زيادة الطواقم الصحية المناسبة للتعامل مع حجم الإصابات بالإضافة الى رفع قدرات المختبر المركزي لإجراء المزيد من الفحوصات اليومية".

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #فحوصات كورونا #كورونا في غزة

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