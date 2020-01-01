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لحظة القبض على سائق السيارة الذي قام بدهس المارة في ترير الألمانية (فيديو)

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
لحظة القبض على سائق السيارة الذي قام بدهس المارة في ترير الألمانية (فيديو)



وكالات

 فيديو يظهر لحظة القبض على سائق السيارة الذي قام بدهس المارة في منطقة للمشاة في مدينة ترير الألمانية.

هذا وأعلنت الشرطة الألمانية أن سائق السيارة الذي قام بدهس المارة مواطن ألماني ويبلغ 51 عاما، دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

وقد أسفرت عملية الدهس التي حصلت في منطقة مخصصة للمشاة في مدينة ترير غرب ألمانيا، عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين على الأقل.

وذكرت الإذاعة العامة، أن الشرطة طلبت من المواطنين الابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفة أن دوافع السائق غير واضحة بعد.

وأفاد شهود عيان أكدوا أن السائق توجه متعمدا نحو المارة وقام بدهسهم.

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