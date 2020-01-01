رئيس القائمة العربية الموحدة: أصواتنا ليست حكرا على اليسار أو اليمين الإسرائيلي

القدس المحتلة /سما/

أعلن النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس رئيس حزب القائمة العربية الموحدة عن الحركة الإسلامية أن الأصوات العربية ليست حكرا على اليسار الإسرائيلية، في إشارة ضمنية الى تصويته ضد اقتراح رئيس الوزراء المناوب بيني غانتس على حل الكنيست والتوجه مجددا الى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

ومن المتوقع أن تضم باقي المركبات الحزبية في تحالف القائمة المشتركة التي تتشكل من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير باستثناء القائمة العربية الموحدة الى دعم اقتراح بيني غانتس رئيس حزب كاحول لفان والتوجه الى الانتخابات.

وقال عباس الذي أحدث شرخا تحاول القائمة المشتركة تغاضيه على مضض في وحدة التصويت "نتصرف وفق توقعات جمهورنا، لا حسب توقعات اليسار أو اليمين، وليس وفق توجيهات لابيد وغانتس ونتنياهو أو بنيت. ومن المؤسف أنهم لم يتعلموا من الماضي وما زالوا يسعون للإطاحة بهذا الشخص أو ذاك، لأي شخص مهتم بمعرفة موقف القائمة العربية الموحدة أقترح التحلي بالصبر".

وتعترف القائمة المشتركة بأن التصويت على حل الكنيست والإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو هو هدف لكل أحزاب المعارضة، لكن بسبب الخلافات داخل القائمة المشتركة، فهم ليسوا في عجلة من أمرهم لإعلان قرارهم رسميا. وبحسب مصادر في القائمة المشتركة، فإن الاتجاه هو التصويت على حل الكنيست كجسم واحد، لكن رئيس القائمة أيمن عودة، إضافة الى الدكتور أحمد الطيبي، حريصون على عدم الإدلاء بمثل هذا التصريح وينتظرون قرارا من قبل رئيس حزب القائمة العربية الموحدة الدكتور منصور عباس.