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"التربية" و"الأونروا" تجددان التأكيد على دعم التعليم

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" و"الأونروا" تجددان التأكيد على دعم التعليم



رام الله /سما/

 بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني مع مديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في الضفة الغربية غوين لويس سبل استدامة العمل المشترك، وتعزيز حالة التواصل في ظل الظروف التعليمية الراهنة بفعل جائحة كورونا.

وشدد عورتاني خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعزيز كافة الإمكانات بما يسهم في دعم التعليم والتعاطي مع الواقع الحالي، متطرقاً إلى واقع التحديات التي تجابه التعليم في ظل جائحة كورونا وأهمية التعاون مع وكالة الغوث، واستلهام التجارب المشتركة على صعيد التعليم.

بدورها، أطلعت غوين عورتاني على مستجدات التعليم في مدارس الوكالة والتحديات الماثلة أمام هذا القطاع، مثمنةً الجهود المشتركة وأهمية تكريس حالة من التكاملية بين المؤسستين بما يضمن خدمة الأطفال والطلبة الفلسطينيين خاصة في ظل الجائحة.

#التربية والتعليم #الاونروا

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