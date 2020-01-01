ثاني وفد بحريني رسمي يصل إلى إسرائيل

القدس المحتلة /سما/

وصل إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، وفد حكومي بحريني، برئاسة وزير التجارة والصناعة والسياحة، زياد بن رشيد، في زيارة تتركز حول المسائل الاقتصادية وقد تشهد التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب والمنامة.

وقالت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أوفير أكونيس، كان في استقبال الوفد البحريني لدى هبوطه من سلم الطائرة.

ووقّعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات في الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد التوقيع على إعلان تطبيع العلاقات في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقالت القناة العامة الإسرائيلية، إن الوفد البحريني سيمكث في إسرائيل ثلاثة أيام وسيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الاقتصاد، عمير بيرتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، ووزيرة السياحة، أوريت فركاش هكوهين.

وأشارت إلى أن الوفد البحريني يضم "رؤساء المرافق الاقتصادية ومدراء شركات وبنوك في البحرين"، وهو ثاني وفد بحريني رسمي يصل إسرائيل، حيث وصل إلى إسرائيلي في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أول وفد بحريني رسمي برئاسة وزير الخارجية، عبد اللطيف الزياني.

وستتركز زيارة الوفد حول مسائل اقتصادية، بما في ذلك التعاون بين القطاع الخاص الإسرائيلي والبحريني، و"بحث آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين"، بحسب ما جاء في ("كان 11").

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي ("غالي تساهل") إلى أن وصول وفدين من البحرين إلى إسرائيل خلال أسبوعين، يشير إلى "سخونة العلاقات" بين الجانبين.

ونقلت عن مصادر سياسية، قولها إن الزيارة قد تشهد التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب والمنامة، بعدما لم يحدث ذلك خلال الزيارة السابقة.

يشار إلى أن وزير الخارجية البحريني أعلن خلال زيارته لإسرائيل، أنه تقدم بطلب رسمي إلى الحكومة الإسرائيلية لفتح سفارة في إسرائيل.

كما أشار الزياني، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإسرائيلي، أشكنازي، إلى أن حكومة مملكة البحرين وافقت على الطلب الإسرائيلي لفتح سفارة في المنامة.

وكان من المقرر أن يزور رئيس الحكومة الإسرائيلية كل من البحرين والإمارات الأسبوع الجاري، لكن زيارته تأجلت بناء على رغبة المنامة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

والأربعاء، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) أن البحرين طلبت من مكتب نتنياهو تأجيل الزيارة، انطلاقا من رغبتها في أن يزور الإمارات أيضا خلال الرحلة ذاتها.

ولم يكن متاحا أن يزور نتنياهو الإمارات بالتزامن مع اليوم الوطني للبلاد، الذي يحل في 2 كانون الثاني/ ديسمبر لذلك تقرر تأجيل الزيارة، بحسب المصدر ذاته.