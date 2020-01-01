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"بيتسيلم": سلطات الإحتلال هدمت منذ بداية العام 120 منشأة بينها 111 مأهولة بالسكان

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بيتسيلم": سلطات الإحتلال هدمت منذ بداية العام 120 منشأة بينها 111 مأهولة بالسكان



رام الله /سما/

 كشف المتحدث باسم منظمة بيتسيلم الإسرائيلية كريم جبران أن الاحتلال الاسرائيلي هدم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي 120 منشأة في الضفة 111 منها مأهولة بالسكان.

كما هدمت قوات الاحتلال في القدس 107 منشأت 36 منها مأهولة بالسكان مرجحا زيادة في هذه الارقام مع نهاية العام الجاري نظرا لتسارع عمليات الهدم

وقال جبران في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن تزايد عمليات الهدم يدل على تنفيذ الاحتلال لسياسة الضم بشكل صامت مطالبا المجتمع الدولي بالضغط لوقف عمليات الهدم وتعويض المواطنين المتضررين منها .

#بيتسيلم #هدم منازل #اسرائيل

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