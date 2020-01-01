فلسطين عضو في لجنة "وثائق التفويض" بمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية

رام الله /سما/

أعلنت سفيرة دولة فلسطين لدى هولندا روان أبو يوسف اختيار دولة فلسطين عضواً في لجنة "وثائق التفويض" عن المجموعة الآسيوية في منظمة حظر الاسلحة الكيماوية وذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء عدا الولايات المتحدة الأميركية وذلك خلال المؤتمر ال25 للمنظمة.



وقالت ابو يوسف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، الثلاثاء، إن بيان دولة فلسطين الذي تقدمت به إلى المؤتمر أكد على ضرورة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بما فيها الاسلحة الكيماوية ورفض تسييس المنظمة.



ورفضت دولة فلسطين في بيانها بأن تبقى اسرائيل الجهة الوحيدة التي ترفض الانصياع للقانون الدولي من خلال استخدام اسلحة محرمة دوليا ضد ابناء شعبنا .



ودعا البيان الدول الأعضاء في المنظمة إلى أن تقوم بمسؤوليتها لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة الكيماوية.