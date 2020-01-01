الأغا: الحكومة الفلسطينية نحت ملف موظفي غزة عن جدول أعمالها إلى أجل غير مسمى

غزة /سما/

قال الدكتور زكريا الأغا، العضو السابق للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح: "يبدو أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية، قد نحت كليا ملف الموظفين في المحافظات الجنوبية عن جدول أعمالها، ولم يعد مدار بحث إلى غير مسمى حتى ولو على مستوى الحديث بشأنه".



وأضاف الأغا في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك): "يبدو أن هذا الموضوع قد تأجل إلى ما بعد اتمام المصالحة وإنهاء الانقسام بعد عمر طويل، حسب كل المصادر المعنية".



وتابع بقوله: "يبدو أيضا أن اصحاب الحقوق من الموظفين قد استسلموا للأمر الواقع، وتم تدجينهم، وذهب ريحهم، الله يعطيكم العافية ارتحتو واسترحتوا".





