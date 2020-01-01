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غزة: الاعلان عن اتفاق يقضي بتحديد سعر الدواجن في القطاع

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الاعلان عن اتفاق يقضي بتحديد سعر الدواجن في القطاع



غزة /سما/

كشف نقيب مربي الدواجن في قطاع غزة، مروان الحلو، ورئيس الجمعية الزراعية النقابية للفقاسات والدواجن والاعلاف، توفيق بكرون عن اتفاق هام يقضي بتحديد سعر الدواجن للمزارع والموزع والمستهلك.

وأوضح الحلو أن الاتفاق اليوم الثلاثاء بين نقابة مربي الدواجن والجمعية الزراعية جاء بحضور ودعم وزارة الزراعة بغزة.

وينص الاتفاق على توزيع الدواجن للمواطنين بسعر 9.5 شيكل، ويتم تحميل الدواجن من المزارع بسعر 8.5 شيكل، فيما يحصل الموزع على 3 أغورات للكيلو بسعر 8.8 شيكل فقط.

وبين الحلو أن الاتفاق مستمر حتى اشعار آخر، ويعد بمثابة انحاز يحقق التوازن في مصالح الأطراف، ويؤمن استقرار عادل في السوق ويضمن رقابة بيطرية واسعة على هذه السلعة الحيوية.

وشدد رئيس الجمعية الزراعية النقابية للفقاسات والدواجن والاعلاف توفيق بكرون على أن الاتفاق مُلزم لكافة الأطراف، ويترتب عليه إجراءات متابعة دائمة وقرارات عقابية للمخالفين.

وأكد بكرون على أن الاتفاق يحقق التوازن بين أطراف العلاقة ويتوافق مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن والمزارع جراء الحصار والانقسام ووباء فيروس كورونا.

وحضر الاجتماع د. نائل السعدي مدير دائرة الخدمات البيطرية بشمال غزة، و ممثلي الموزعين الذين شاركوا في حوار تكلل بضرورة الالتزام بالاتفاق.

#نقابة مربي الدواجن #قطاع غزة #سعر الدجاج #غزة
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