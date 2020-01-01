  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح: متمسكون بقرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية.. والرئيس يبذل جهودا لانهاء الانقسام

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: متمسكون بقرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية.. والرئيس يبذل جهودا لانهاء الانقسام



رام الله /سما/

أطلع المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، القنصل الإيطالي العام لدى دولة فلسطين جوزيبه فيديلي على آخر التطورات السياسية الفلسطينية.

وتطرق فتوح خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، إلى ممارسات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية، وخصوصا في القدس المحتلة، والتوسع الاستيطاني في منطقة الأغوار، والذي يهدف إلى ضم المنطقة كاملة وتوسيع المستوطنات.

وأكد فتوح تمسك القيادة بقرارات الشرعية الدولية وبمبادرة السلام العربية، لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، مشددا على أن شعبنا وقيادته لن يسمحا بتمرير "صفقة القرن" ومخططات الضم، وأن السلام والاستقرار في المنطقة يجب أن ينطلقا من الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وتطرق فتوح الى آخر المستجدات على صعيد ملف المصالحة الوطنية، والجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام والتوصل لاتفاق بين فتح وحماس، والعمل تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية على كامل الارض الفلسطينية.

وأشاد فتوح بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مثمنا موقف ايطاليا حكومة وشعبا الداعم للقضية الفلسطينية.

من ناحيته، أكد فيدلي دعم ايطاليا الدائم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، وتأكيدها على قرارات الشرعية الدولية بما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة واقامة دولته على حدود العام 1967.

#روحي فتوح #الدولة الفلسطينية #حركة فتح #انهاء الانقسام #المصالحة الفلسطينية #القيادة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 23 الثالثة والعشرون

سبب وفاة المذيع جاسم عبد العزيز الإعلامي في تلفزيون قطر

“تذكروا هذا الاسم”… يديعوت: تلك الليلة التي حسمت مصير العالم النووي لثلاثة أسباب..

سبب وفاة الفنان حمد الريح في السودان .. السيرة الذاتية

شاهد.. رجل أعمال فلسطيني: محكمة إماراتية أدانت وزيرا سعوديا لصالحي

صحيفة لبنانية: قائد فيلق القدس زار لبنان سراً ووجه طلباً من حزب الله

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 12 ديسمبر 2020 - الاستعلام الحكومي

الأخبار الرئيسية

الاغا

الأغا: الحكومة الفلسطينية نحت ملف موظفي غزة عن جدول أعمالها إلى أجل غير مسمى

التنمية الاجتماعية تكشف تطورات جديدة بشأن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

لمدة لا تقل عن أسبوعين.. اعداد خطة لاغلاق شامل لقطاع غزة والخميس المقبل القرار ..

a36e3086-90c0-47ca-9ca7-5e4f235f37ec

حماس تعلن إصابة يحيى السنوار بفيروس كورونا

وزيرة الصحة : 16 حالة وفاة و2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين