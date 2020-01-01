مرفق رابط التسجيل.. وزارة الشباب والرياضة توضح تفاصيل قرض الزواج الحسن

غزة /سما/

أكدت وزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن قرض الزواج الحسن للدورة الحالية اقتصر على الشباب من سن 28 إلى 35 عامًا.

وقال وكيل الوزارة أحمد محيسن إن القرض اقتصر خلال الدورة الحالية على سن 28 إلى 35 عامًا.

وأشار محيسن إلى أنه تم فتح باب التسجيل الإلكتروني الأحد الماضي، وسيستمر التسجيل حتى الخميس المقبل، مضيفًا " وبعد انتهاء التسجيل سيتم الإعلان عن موعد القرعة العلنية".

وأضاف أن قيمة القرض 2000 دولار، يتم تسديدها على أقساط شهرية بقيمة 50 دولار، تخفيفاً على الشباب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

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